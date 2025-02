Nerdpool.it - Farming Simulator VR in arrivo su Meta Quest il 28 febbraio

GIANTS Software ha annunciatoVR, un’esperienza agricola completamente in realtà virtuale, insuil 28. Il gioco è già disponibile per il preordine e offre un’anteprima con il trailer di annuncio.Un’Esperienza Agricola Immersiva in VRVR introduce i giocatori in un’azienda agricola virtuale con un alto livello di interattività e realismo.Caratteristiche principali:Gestione agricola completa con attività come semina e raccolta.Coltivazione in serra, con la possibilità di scegliere tra diverse verdure.Macchinari reali di produttori come Case IH, CLAAS, Fendt e John Deere.Manutenzione e riparazione dei macchinari in officina.Esperienza realistica con strumenti come l’avvitatore a impulsi per effettuare riparazioni.