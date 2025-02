Farmacie comunali, Rossella Angius è il nuovo Presidente

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 2 febbraio 2025 – “Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare insieme all’Amministrazione comunale per promuovere la salute e il benessere dei cittadini e per rispondere alle esigenze di un territorio vasto.”Ufficializzato il Consiglio di Amministrazione dis.r.l. che, dopo la prima riunione di dicembre, ha visto lo svolgimento delle formalità tecniche in queste settimane. Il, che affiancherà i due consiglieri di nomina pubblica, Emilio Erriu e Simone Panunzi.Desidero rivolgere alCda i migliori auguri di buon lavoro – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.– Grazie alle capacità ed esperienze di chi lo compone, verrà garantito il buon andamento dellead Aranova e Isola Sacra. ““Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei cittadini strumenti e opportunità per proporre idee e soluzioni innovative, con l’intento di migliorare i servizi e la qualità della vita per tutta la comunità di Fiumicino” dichiara il viceErriu.