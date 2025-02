Farmaci, attiva la piattaforma di monitoraggio dell’Ema

Leggi su Ildenaro.it

Facilitare ile la gestione dei medicinali critici durante le emergenze di sanità pubblica e gli eventi importanti: è l’obiettivo dellaeuropea didelle carenze (European shortages monitoring platform – ESMP), che è ufficialmente. A renderlo noto è l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) dal suo portale, ricordando che l’utilizzo del sistema diventerà obbligatorio per i titolari di autorizzazione all’immissione in commercio e per le autorità nazionali competenti, a partire dal 2 febbraio. Laconsentirà ai titolari di autorizzazione all’immissione in commercio e alle autorità nazionali di segnalare informazioni su offerta, domanda e disponibilità di medicinali autorizzati a livello nazionale e centrale, anche per avviare attività per il contrasto delle carenze da parte dell’Executive steering group on shortages and safety of medicinal products (Mssg)