Fantastic Four | First Steps | Il teaser trailer durante il Good Morning America

Ildi Thesarà diffusola trasmissione televisiva, il prossimo 4 febbraio.L’annuncio è arrivato nelle ore scorse direttamente dai canali social della storica trasmissione televisiva (via Dark Horizon), e conferma anche la volontà di Marvel Studios di rendere ildisponibile per la rete subito dopo. La scelta di diffondere ilprima dell’annuale Super Bowl (domenica 9 febbraio) è da ritenere una mossa vincente visto che il video stesso avrà una settimana di tempo per raccogliere attenzioni da parte del pubblico senza concorrenza.I Marvel Studios diffonderanno 2 spot tv in occasione del Super Bowl, uno dei quali certamente dedicato a Captain: Brave New World. La mossa di diffondere ildi The: Fistsin anticipo, a questo punto, libererebbe uno spazio pubblicitario che, molto probabilmente, andrà a Thunderbolts*.