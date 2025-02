Nerdpool.it - Fantasian Neo Dimension, nuova patch disponibile

Square Enix ha rilasciato un aggiornamento perNeo, il GDR single-player creato dal leggendario Hironobu Sakaguchi e con la colonna sonora del celebre Nobuo Uematsu. Laintroduce miglioramenti alla quality-of-life, offrendo maggiore fluidità e personalizzazione dell’esperienza di gioco.Principali aggiornamenti dellaMiglioramenti ai comandi di movimento – Ora il movimento con lo stick analogico risulta più fluido quando la telecamera cambia posizione durante gli spostamenti nel mondo.opzione “Camera Interpolation Time” – Permette di regolare la velocità di rotazione della telecamera durante l’esplorazione.Opzioni di difficoltà personalizzate per il New Game+ – Le seconde partite o successive permettono ora di modificare la difficoltà, regolando parametri come difesa, velocità e attacco nemico.