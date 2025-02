Nerdpool.it - FantaSanremo 2025: tutto quello che c’è da sapere!

Ilè tornato, offrendo agli appassionati del Festival di Sanremo un’esperienza di gioco interattiva e coinvolgente. Questo fantasy game consente ai partecipanti di creare squadre di artisti in gara, accumulando punti attraverso bonus e malus assegnati durante le serate del Festival.Come funziona il?Ogni giocatore dispone di un budget di 100 Baudi, la valuta virtuale del gioco, per selezionare 7 artisti: 5 titolari e 2 riserve. Tra i titolari, è necessario nominare un Capitano, il cui punteggio potrà essere moltiplicato in determinate situazioni. Durante la settimana del Festival, è possibile modificare la formazione tra titolari e riserve e cambiare il Capitano ogni giorno, dalle 08:00 alle 20:00, dal 12 al 15 febbraio.Bonus e Malus: come si accumulano i punti?Il sistema di punteggio si basa su una serie di bonus e malus attribuiti agli artisti in gara.