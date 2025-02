Nerdpool.it - Fantasanremo 2025: consigli per costruire la tua squadra vincente

Leggi su Nerdpool.it

Ilè tornato e con esso l’entusiasmo di milioni di appassionati pronti a sfidarsi a colpi di bonus e malus! Se vuoi scalare la classifica e battere i tuoi amici, ecco alcunistrategici perunae massimizzare il punteggio.Come scegliere i tuoi artistiOgni partecipante ha 100 Baudi a disposizione per comporre la propriacon 5 titolari e 2 riserve. La scelta degli artisti è cruciale, ecco su cosa puntare:Punta su artisti “spettacolari”: Alcuni cantanti sono più inclini a fare show sul palco, scendere in platea, coinvolgere il pubblico e fare mosse inaspettate. Questi gesti possono valere molti punti bonus!Attenzione al capitano: Il capitano raddoppia alcuni punteggi, quindi scegli un artista che potrebbe ottenere tanti bonus, magari per atteggiamenti sopra le righe o abitudine a interagire col pubblico.