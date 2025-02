Nerdpool.it - FantaSanremo 2025, consigli: come comporre la squadra più forte

Leggi su Nerdpool.it

Partecipare alnon significa solo divertirsi, ma anche studiare una strategia vincente per ottenere il massimo dei punti. Ognideve essere composta da sette artisti, rispettando il budget massimo di 100 Baudi, la moneta virtuale del gioco. Ecco i miglioriper costruire unaequilibrata e vincente, basandoci sulle informazioni ufficiali e sulle strategie più efficaci.Migliori capitani per ilLa scelta del capitano è cruciale, perché il suo punteggio viene raddoppiato, sia per i bonus che per il piazzamento in classifica. Puoi cambiarlo ogni sera, quindi è importante adottare una strategia flessibile.1. Puntare sui favoriti alla vittoriaSe vuoi massimizzare i punti finali, puoi sceglierecapitano un artista con alte probabilità di vincere.