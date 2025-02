Juventusnews24.com - Fagioli Marsiglia, ritorno di fiamma per il centrocampista della Juve: nuova proposta sul tavolo dei bianconeri

Resta in bilico il futuro di Nicolò. Come riportato da Sky Sport Olympique e Fiorentina continuano a lavorare per cercare di arrivare al in uscita dalla ntus. Stando a quanto si apprende i francesi in queste ultime ore sono tornati alla carica per il classe 2001 chiedendo il calciatore in prestito senza obbligo di riscatto. I continuano a chiedere 20 milioni di euro per lasciarlo partire.