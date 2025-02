Lanazione.it - Faentina, la manifestazione: “Chiediamo una linea ferroviaria più efficiente”

Borgo San Lorenz (Firenze), 2 febbraio 2025 – Piazza piena, centinaia di persone, tanti rappresentanti delle istituzioni locali, rappresentanti delle categorie economiche, pendolari, cittadini: è stata un successo la”Manifesto per la”, che si è tenuta domenica mattina 2 febbraio a Borgo San Lorenzo. Il primo intervento è stato quello di Tommaso Triberti, sindaco di Marradi e presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello, che ha lanciato, nel dicembre scorso, l’idea dell’iniziativa, che vuole rivendicare servizi migliori sulla ferrovia, gravata invece da ritardi, soppressioni, treni inadeguati, guasti. E Triberti ha letto il “Manifesto per la”, che contiene anche 14 precisi impegni che si richiede alle due regioni, Toscana ed Emilia Romagna di sottoscrivere e far propri.