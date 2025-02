Fanpage.it - Fabregas sbotta in TV dopo Bologna-Como per la domanda di Giaccherini: “Non me l’aspetto da un ex calciatore”

Leggi su Fanpage.it

L'allenatore delCescto in TV per unaposta dall'ex calciatore Emanuelela sconfitta patita sul campo del: l'allenatore spagnolo non ha nascosto il suo fastidio e ha difeso a spada tratta la sua idea di calcio e la sua filosofia.