Ilfattoquotidiano.it - Fabio Maria Damato, l’ex braccio destro di Chiara Ferragni torna a Sanremo: “Sarà lo stylist di Irama”. Lo scoop di Selvaggia Lucarelli

Ritorno in riviera perdisarebbe pronto a rimettere piede aa due anni dal Festival che aveva seguito accanto all’influencer, quando lei era co-conduttrice e i giorni del Pandoro gate erano ancora lontani. A dare la notizia ènella sua newsletter.Scrive infatti la giornalista: “Zitto zitto, due anni dopo il surrealecon, quello in cui la seguiva in canotta come se fosse ad un happy hour a Gallipoli anziché a febbraio in Liguria,. Lo fa in sordina perché sa che la strada della ricostruzione reputazionale è dura anche per lui che non ha indossato tute grigie (anche perché, appunto, gira in canotta), ma di fatto quest’anno ha un piede dentro al Festival”.Ma qualeil suo ruolo nel2025? Stando alodi, uno dei big in gara.