Ilrestodelcarlino.it - ‘ExClausura’: gli eventi. Il gioiello si svela tra storia e cultura

"Raccogliere l’eredità di un luogo, entrarvi in punta di piedi, rispettandone la natura. Aprire piano, senza disperdere lo spirito che lo abita. Un rituale di ascolto e scoperta". Tutto questo è, opera multidisciplinare che Fondazione Sant’Orsola ha affidato a Valerio Grutt, poeta e autore, artista a tutto tondo: un pacchetto dinato perre finalmente alla città un luogo che, dopo 200 anni, apre per la prima volta le sue porte. Si tratta nello specifico di visite teatralizzate nel Monastero della Visitazione, con accesso dal portico degli Alemanni in via Mazzini, tra figure, visioni e misteri, performance e installazioni, per "conoscere la sua, sentirne l’anima e immaginarne il futuro". Un percorso, insomma, che mira are passo dopo passo i segreti del monastero nascosto e a far conoscere a Bologna un luogo forse dimenticato nel corso degli anni, ma pronto a essere restituito alla città per un progetto solidale, capace di dar vita a un luogo dove avere cura di sé e degli altri.