Ecodibergamo.it - Ex Sace via Baioni, il piano avanza: lavori a fine anno

Leggi su Ecodibergamo.it

IL PROGETTO. Presentata la pratica attuativa per la rigenerazione urbana dell’area. Intanto si realizza un fabbricato per gli uffici di cantiere. Entro il 2025 il via alle 6 palazzine. Attivata una priority list, 300 richieste di informazioni.