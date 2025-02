Eventi, in 10mila a Montevergine per la Candelora

Leggi su Ildenaro.it

Circa diecimila persone hanno preso d’assalto il santuario di(Avellino) in occasione della ricorrenza della. Una giornata di festa che ha coinvolto i centri urbani di Ospedaletto d’Alpinolo e Mercogliano per una festa non solo di matrice cattolica, ma celebrata anche dalla chiesa ortodossa e da diverse chiese protestanti. Le forze dell’ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre alle polizie locali di Ospedaletto d’Alpinolo e Mercogliano nonché le associazioni di volontariato) hanno garantito, in attuazione dell’ordinanza del Questore di Avellino, i complessi servizi predisposti già dalla serata di ieri per accogliere i fedeli accorsi da tutta la Campania sin dalle prime luci del giorno il santuario Mariano. Un’accoglienza – si spiega in una nota della Questura di Avellino – che ha visto l’impegno anche dell’Air con la funicolare di Mercogliano e con ben nove autobus che hanno garantito senza soluzione di continuità l’arrivo e la successiva discesa dal santuario.