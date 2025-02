Metropolitanmagazine.it - Eva Henger, chi sono l’ex marito Riccardo Schicchi e la prima figlia Mercedesz: “No, non era biologicamente sua”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Evaegli anni ’90 entra in contatto con, all’epoca fotografo glamour che la porta sulle pagine di Playmen mentre consolida la sua attività di indossatrice in Europa dell’Est ma anche in Italia, Germania e Austria.Chii figli di EvaNel 1991 Evadà alla luce la primogenita, che solo dopo anni si rivelerà essere il frutto di un amore passeggero ma cheha sempre considerato suae riconosciuto legalmente.Nei primi anni ’90 si trasferisce in Italia e grazie ainizia ad esibirsi in night club e locali di lapdance. Sposanel 1994, un anno dopo il suo esordio nel cinema a luci rosse; nel 1995 nasce il secondogenitoJr. e dopo poco il sodalizio sentimentale consi sgretola ma quello artistico no.