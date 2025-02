Bergamonews.it - Europei di pattinaggio di figura: terzo titolo per Guignard-Fabbri, ottimo argento per Nikolaj Memola

Si sono conclusi i campionatididiin scena a Tallinn, in Estonia. Per ilanno consecutivo i nostri Charlene-Marcohanno conquistato ilcontinentale nel settore danza vincendo entrambi i segmenti di gara dimostrando ancora una volta di non avere rivali in ambito europeo.Veloci e scorrevoli, hanno eseguito tutti gli elementi tecnici con precisione e accuratezza con gradi di esecuzione eccellenti.Gli atleti seguiti da Barbara Fusar Poli hanno ottenuto un punteggio totale di 212,12 sei punti meglio dei francesi Lopareva – Brissaud ottimi secondi.Eguagliano il risultato dell’anno scorso Victoria Manni-Carlo Roethlisberger che con 167,14 punti si posizionano in quindicesima posizione.Gara al cardiopalma quella del settore maschile vinta dallo svizzero Lukas Britschgi che dall’ottava posizione dopo lo short, ha eseguito un programma libero pulito, ricco di elementi tecnici difficili e di buona fattura coreografica.