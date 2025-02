Juventusnews24.com - Esultanza De Sciglio: l’ex sblocca Juve Empoli e fa questo gesto davanti ai tifosi bianconeri – VIDEO

Come uno scherzo del destino la Juve va sotto contro l'Empoli. Mattia De Sciglio con un colpo di testa da angolo su cui Di Gregorio non riesce a intervenire. Il terzino non ha esultato davanti ai suoi ex tifosi per rispetto, alzando le braccia nonostante i suoi compagni l'abbiano abbracciato per celebrare il gol importante contro i bianconeri.

Passa in vantaggio l'@EmpoliFC dopo 4' ??

Il goal dell'ex: firma Mattia De Sciglio ?

?#JuveEmpoli pic.twitter.com/ElXgJmI4Pv

— Lega Serie A (@SerieA) February 2, 2025