Estra-Treviso è il primo bivio salvezza Okorn | Tutti con gli occhi della tigre

Una settimana tranquilla per l’e questo è già un passo in avanti rispetto a quella travagliata che aveva preceduto la gara contro Trapani. Coach Gasperè soddisfatto di come la squadra ha lavorato ed ha risposto alle sollecitazioni in vistadelicatissima sfida di oggi (PalaCarrara ore 16.45) contro la Nutribulletper la. Il coach slovano ha dobuto lavorare molto sull’aspetto mentale, perché uscire da una sconfitta pesante come quella subita contro Trapani ed arrivare ad una partita fondamentale come quella di oggi non è un percorso facile. "Primapartita contro Trapani avevo detto che erano una squadra fortissima – prosegue–, ma mi hanno sorpreso perché sono più forti di quanto mi aspettassi. Dopo una sconfitta come abbiamo subito ci sono due strade: la prima è quella di piangersi addosso, dare la colpa ai giocatori, all’allenatore e vederegli errori fatti, la seconda è quella di metterci una pietra sopra.