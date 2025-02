Dayitalianews.com - Estese anche al Lazio le ricerche della 14enne Ludovica, scomparsa da casa da venerdì 31 gennaio

Leggi su Dayitalianews.com

ndrino,: l’appellofamiglia per ritrovarlaOre di angoscia andrino (NA) per ladiGentile, 14 anni, che si è allontanata nella serata di31e da allora non ha più dato notizie. I familiari e gli amici sono in allarme, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo lesul territorio.L’ultima volta che è stata vista, che frequenta il primo anno del Liceo Statale Laura Bassi di Sant’Antimo, si è allontanata intorno alle 22 dall’istituto “Il Sorriso di Rita” insieme a una sua coetanea. Da quel momento, il suo cellulare risulta spento e non si hanno informazioni sui suoi spostamenti.DescrizioneragazzaNome:GentileEtà: 14 anniAltezza: circa 1,50 mCapelli: neriOcchi: verdiFisico: esileSegni particolari: piercing al nasoTimorifamiglia: “Potrebbe essere trattenuta contro la sua volontà”I genitori e gli amici disono molto preoccupati, temono che la ragazza possa trovarsi in difficoltà e chiedono aiuto a chiunque possa fornire informazioni utili.