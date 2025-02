Ilrestodelcarlino.it - Escursionista si perde nella nebbia, complesso intervento del Soccorso alpino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 2 febbraio 2025 – Ha lasciato il sentiero e ha perso l’orientamento, complice il sopraggiungere di una fittache gli ha impedito di ritrovare la strada del rientro: così undi 59 anni è stato raggiunto dal personalee Speleologico Emilia Romagna, dopo un– avvenuto oggi pomeriggio – durato circa due ore. L’uomo si trovava sul Monte Baducco, nel comune di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna. I soccorsi in montagna Sul posto è intervenuta una squadra deldella stazione Rocca di Badolo che ha compiuto una complessa ricerca sia per l'impedimento dato dalla fittasia per la difficoltà data dalla folta vegetazione del posto. Il disperso è stato ritrovato a circa 1080 metri di altitudine in buone condizioni fisiche, è stato riaccompagnato alla propria automobile dai tecnici del Saer.