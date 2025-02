Messinatoday.it - Esce di casa e scompare nel nulla, ricerche a tappeto per un 53enne

Leggi su Messinatoday.it

Ore di ansia per un uomo, 53 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. Si tratta di Antonio Milazzo, residente a Villafranca Tirrena. Allertate le forze dell'ordine per le.L'uomo era andato ai Colli SanRizzo secondo le informazioni dei familiari. Le ultime notizie.