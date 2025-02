Fanpage.it - Esame universitario con Chat Gpt annullato, una studentessa: “Chi bara è un pollo, avevo preso 30 con impegno”

Leggi su Fanpage.it

Unadella facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Ferrara ha commentato l'annullamento dell'di Psicobiologia e Biologia del 27 gennaio. In 362 dovranno ripetere la prova perché alcuni hanno utilizzatoGpt per superarla. "Non siamo tutti imbroglioni.30 e Lode con impegno ma rifarò l'".