Erica | Il mio percorso di rinascita grazie a Ingmar Cavagna

Mi chiamoe sono una ragazza disabile, affetta da una patologia che mi impedisce l’utilizzo degli arti inferiori e per questo motivo la mia vita riabilitativa ha avuto inizio al compimento di unanno.Tramite una conoscente ho saputo di questo centro a Serina e a maggio 2019, ho conosciutoil quale mi ha spiegato nei minimi particolari, quello che sarebbe stato il mioriabilitativo da fare nel momento che avrei deciso di frequentare la palestra dove lavorava.Il 2021 per quanto riguarda la mia salute, è stato il mio anno di.Dal 4 ottobre 2021 sono diventata una nuova persona.Finalmente persone competenti come, chinesiologo osteopata e suo papà Bruno, medico di Serina, hanno preso a cuore la patologia come la mia e non solo e hanno dato inizio aduna vera e propria riabilitazione.