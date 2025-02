Endless Love | le anticipazioni del 3 e 4 febbraio

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledel 3 e 4Le trame di “”, la serie tv turca in onda su Canale 5 Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity. Le trame di “”, la serie turca in onda su Canale 5 lunedì 3 e martedì 4alle 14:10, con un appuntamento speciale in prima serata martedì 4: ledel 3 e 4Lunedì 3Kemal, pur con grande sofferenza, decide di allontanarsi dalla sua famiglia per cercare di salvarsi. Nel frattempo, il medico del manicomio organizza una breve evasione per Asu, portandola a casa sua, dove i due trascorrono qualche ora insieme. Tuttavia, la ragazza approfitta del momento e colpisce il giovane medico con un disco da body building, fuggendo poi da Emir. Quest’ultimo, gravemente debilitato a causa di una ferita infetta, le rivela che è giunto il momento della vendetta, affidando l’incarico a Baran.