Superguidatv.it - Endless Love, finale con colpo di scena: Zeynep pronta a uccidere Emir

Un nuovodici attende nelle ultime puntate. Gli spoiler turchi rivelano che si allungherà la lista dei nemici di, e Kozcuo?lu si troverà sotto la minaccia di una pistola. A impugnare l’arma sarà nientemeno cheSoydere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.rapisce NihanLa follia disarà sempre più fuori controllo nelle prossime puntate, e in vista del granKozcuo?lu si preparerà a portare a termine un piano davvero diabolico. L’uomo riuscirà a far scappare la sorella Asu dall’ospedale psichiatrico e a rapire Nihan prima che quest’ultima riesca a fuggire all’estero con la famiglia.Dopo averla legata con una corda di metallo, incaricherà la sorella di controllarla e si recherà in ospedale. Nonostante le cure del suo scagnozzo, la ferita causata dalla sparatoria con Hakan si sarà infatti infettata e Kozcuo?lu avrà bisogno di cure mediche.