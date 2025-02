Sololaroma.it - Emozioni a San Siro, de Vrij agguanta Reijnders: 1-1 tra Milan e Inter

Grande spettacolo a Sanin occasione del terzo derby stagionale traed, che termina sull’1-1 dopo una girandola di. I rossoneri vanno ad un passo dal completare un clamoroso en plein di vittorie contro la formazione di Inzaghi, venendo raggiunti in extremis dal guizzo di de, che pareggia l’iniziale vantaggio disul calare del primo tempo. I nerazzurri non riescono dunque adre il Napoli, impegnato stasera con la Roma, in vetta alla classifica, restando a due lunghezze di distanza. Risultato che lascia qualche rimpianto anche a Conceicao, che perde punti su Juventus, Fiorentina e Bologna., il racconto del matchDopo una prima fase iniziale di studio è l’a provare a rompere gli indugi per prima presentandosi maggiormente dalle parti di Maignan ma senza riuscire a sbloccare il punteggio anche per via di due gol annullati per fuorigioco.