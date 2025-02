Velvetgossip.it - Emis Killa e Rita De Crescenzo: un’intervista esclusiva con Giletti

Leggi su Velvetgossip.it

Domani sera, il programma di approfondimento “Lo Stato delle Cose”, condotto da Massimo, torna in prima serata su Rai 3 con una puntata ricca di spunti e temi di grande attualità. Tra i principali ospiti ci saranno il rappere la tiktoker napoletanaDe, entrambi protagonisti di notizie recenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico italiano.: la prima intervista dopo il ritiro da SanremoUna delle interviste più attese è certamente quella di, che dopo il suo ritiro dal Festival di Sanremo 2025 si prepara a parlare per la prima volta in TV dell’inchiesta che lo vede coinvolto. Il rapper, noto per il suo stile unico e i suoi testi incisivi, è attualmente indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta sul tifo criminale, che ha colpito le tifoserie di Inter e Milan.