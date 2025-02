Ilrestodelcarlino.it - Elogi per Uglietti: "La squadra ha seguito la sua intensità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In sala stampa il coach Dimitris Priftis, lascia da parte all’inizio l’inglese ed esordisce sfoggiando il suo italiano: "Abbiamo fatto una partita importante, il nostro avversario non era solo Cremona, ma anche la fatica per i viaggi e qualche infortunio. Avevamo un vantaggio sotto canestro, ma avremmo dovuto far meglio, nel secondo tempo siamo riusciti a muovere di più la palla creando più dinamismo e questo ha alzato le percentuali.? Tutto il palazzo ha riconosciuto il suo contributo e tutto il team hala sua. Winston potrebbe giocare in Turchia, mentre per Vitali valuteremo, ha accusato un problema all’inguine ma sembra che si sia fermato per tempo e ha protetto sè stesso". Amareggiato il coach cremonese, Pierluigi Brotto: "Complimenti a Reggio, ci ha fatto vedere come si gioca una partita in emergenza senza una pedina importante come Winston".