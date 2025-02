Oasport.it - Elisa Valensin sfreccia ad Ancona: crono da record sui 200 e grandi scenari a 18 anni

ha infiammato la scena al PalaCasali di, dove è andata in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor riservati a juniores e promesse. La velocista lombarda era tra le più attese nel capoluogo marchigiano e ha rispettato le aspettative, firmando il nuovoitaliano under 20 sui 200 metri: dopo il 23.70 siglato in batteria, la 18enne ha corso il giro di pista al coperto in 23.49 durante l’atto conclusivo e si è così migliorata di ben 23 centesimi rispetto al precedente primato timbrato nella passata annata agonistica.L’allieva di Fausto Frigerio, tesserata per il Cus Pro Patria Milano, ha scalato di prepotenza la classifica italiana all-time e si è issata in quinta posizione: il primato assoluto che Manuela Levorato detiene dal 2003 (il 23.14 di Genova) non è più così lontano.