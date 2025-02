Ilgiorno.it - Elisa Marchesini, investita e uccisa a Cremona. Indagato l’autista del bus: un atto dovuto

– Un minuto di silenzio. Il sindaco diAndrea Virgilio ha chiesto alla popolazione di ricordareriservandole un minuto di silenzio lunedì in concomitanza dei funerali della quindicenne mortada un pullman in via Dante, alle 7.40 di venerdì, mentre stava recandosi a scuola. “L’intera comunità diè scossa – ha scritto il primo cittadino – dalla tragedia che ha colpito una giovane vita e in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, chiediamo a tutti di unirsi in un momento di riflessione e cordoglio. È un gesto che esprime la nostra solidarietà e il nostro affetto verso chi sta vivendo questo dolore indescrivibile”. Intanto continuano le indagini per chiarire le cause che hanno portato al drammatico incidente. In quel punto, sia il semaforo dell’attraversamento pedonale di via Dante – doveè stata travolta – sia quello per gli automezzi provenienti da via Brescia con svolta a destra in via Dante scattano insieme.