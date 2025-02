Biccy.it - Elettra svela l’escamotage di Milly per Ballando con le Stelle

Lamborghini a Supernova da Alessandro Cattelan è stata un vero fiume in piena e oltre ad aver parlato di Belve, ha ricordato anche la sua esperienza acon le. L’incontro conCarlucci risale allo scorso novembre e le è particolarmente piaciuto.“Recentemente sono stata acon le. Io non avevo mai visto quel programma francamente anche se è molto bello e divertente. Io sono andata lì una sera in qualità di ballerina per una serata come ospite il termine corretto,docet, sarebbe “ballerina per una notte”, ndr e tutti mi hanno elogiata sembrava fossi Beyoncé. Sei bravissima, canti benissimo, sei bellissima, sei magrissima. Io ho pensato ‘cavolo è il programma più bello della mia vita e mi hanno pure pagata! E niente. Non lo avevo capito che lo fanno con tutti gli artisti! Fanno così con tutti per cercare di farti firmare l’anno prossimo! Questo per farti entrare nel cast dell’anno dopo.