Iltempo.it - Eleonora Giorgi: "Ho una metastasi nel cervello", la speranza nella cura Usa

Non sono buone le notizie sulle condizioni di salute di. L'attrice 71enne, alle prese con un brutto tumore, è tornata a fornire aggiornamentipuntata di domenica 2 febbraio di Verissimo, su Canale 5, in cui tuttavia non ha fatto mancare pensieri positivi: "Siamo ancora qui, teniamo duro". Intervistata da Silvia Toffanin,ha rivelato: "Hanno scoperto unanel, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia. È andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ho avuto un po' di paura.". Ma "non sono rassegnata, sono serena e aperta a tutto, anche ai miracoli", afferma riferendosi a un farmaco che potrebbe rappresentare una svolta. "Sto aspettando l'approvazione negli Stati Uniti di un farmaco che aggredisce la mutazione genetica"; ha spiegato, "negli Stati Uniti ha tutte le certificazioni per essere approvato, manca il timbro e la firma.