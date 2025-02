Donnapop.it - Eleonora Giorgi commuove: ecco i regali che ha fatto ai figli prima di entrare in sala operatoria, il gesto dolcissimo

mostra sempre la sua dolcezza e sensibilità anche nei delicati momenti della sua malattia:diinhadeiai!Leggi anche: Brutte notizie per, non ci sono più speranze: parlano i: «Niente buone notizie»Elegante, solare, sempre sorridente e genuina:ha sempre dato prova di essere una grande artista, interprete di film iconici e indimenticabili. E proprio come in una pellicola di altri tempi, l’attrice riesce a mostrare quella indole gentile, dolce e sensibile che l’ha sempre contraddistinta, anche nell’affrontare la tragedia della sua vita: laper il tumore che le è stato diagnosticato.Alla stregua di un angelo senza ali,ha pensato di lasciare deialle persone care, ai suoi familiari, quasi per sostenerli mentre lei affronta l’intervento chirurgico.