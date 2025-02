Terzotemponapoli.com - El Shaarawy, DAZN: “Serve coraggio contro il Napoli”

Sfida ad alta tensione all’OlimpicoLa Roma si prepara a uno degli appuntamenti più difficili della stagione: la sfidailcapolista. Un match che si preannuncia intenso, con i giallorossi chiamati a rispondere colpo su colpo alla squadra di Spalletti. In vista dell’in, Stephan Elha rilasciato dichiarazioni significative a, sottolineando l’importanza di un approccio aggressivo e determinato.El: Untemibile, ma la Roma vuole giocarselaL’attaccante giallorosso ha riconosciuto la forza degli avversari, elogiando la qualità della rosa partenopea e il loro impianto offensivo di alto livello. “Ilè primo in classifica, ha grandissimi giocatori ed è molto forte offensivamente”, ha dichiarato il Faraone. Tuttavia, la Roma non intende chiudersi in difesa.