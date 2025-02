Lanazione.it - ’Educare alla vita buona’. Oggi la festa di Don Bosco

GUALDO TADINO – L’associazione "Educarebuona", erede dell’opera salesiana, celebraladi Don. Dopo l’appuntamento religioso di domenica scorsa nella basilica concattedrale, con la messa celebrata da don Francesco Verzini, rettore del Pontificio seminario regionale umbro e già coordinatore degli oratori perugini, per stamattina alle 11 c’è in programma una convocazione nei locali della chiesa dell’oratorio per il rinnovo del tesseramento; segue a mezzogiorno l’assemblea dei soci; poi il pranzo sociale nei locali dello stesso oratorio. E’ un momento importante per i tanti volontari dell’associazione, uomini e donne, che nel 2011 si ritrovarono insieme per dare continuitàultracentenaria opera salesiana: si rischiava di chiudere per mancanza di personale religioso.