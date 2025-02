Lanazione.it - Ed è già GiroMania. Ritorno nel centenario per la settima volta sulle strade pisane

di Renzo Castelli PISA Ma c’è un altro sport che sta scaldando il cuore dei pisani di città e di provincia: l’evento che proietterà la città sotto i riflettori nazionali per il Giro d’Italia merita di essere seguito con grande partecipazione. Anche se il ciclismo non è più quello del secolo scorso (come si sa, nel ‘48 la vittoria di Bartali nella tappa alpina del tour bloccò un principio di ridopo l’attentato di Pallante a Togliatti) è certo che il Giro rappresenti ancora tanta storia nella vita di molte famiglie, ricordi accumulati dalle generazioni, personaggi che il tempo ha reso immortali. Pisa è stata per sette volte tappa del Giro ma l’evento che la città sta per vivere coinciderà anche con un: la primafu il 20 maggio del 1925. Quel giorno di un secolo fa, infatti, si disputò la tappa Arenzano-Pisa che si concluse sul viale delle Piagge.