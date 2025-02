Iltempo.it - Ecco il “Porcellinum”, la nuova legge elettorale che apre al premierato

Leggi su Iltempo.it

In uno dei momenti di più alta tensione tra governo e opposizione, ma anche tra governo e magistratura, potrebbero essere cominciate le prime manovre per una. Non dimentichiamo che oltre alla riforma della giustizia, l'altra grande battaglia di questo esecutivo è quella del. Argomento su cui si allungo dibattuto e che oggi potrebbe tornare di estrema attualità proprio con una moderna formula del Porcellum di Roberto Calderoli, che nel 2014 venne bocciato dalla Consulta. Secondo quanto trapela da fonti vicine al governo però non sarebbe questa la sola ipotesi, ce ne sarebbero altre poste al vaglio, tra cui quella del Mattarellum modificato. Ciò nonostante, non sembra essere questa la vera battaglia che oggi il centrodestra vuole portare a termine: la parola d'ordine ora, infatti, è Riforma della Giustizia senza retrocedere.