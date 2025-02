Iltempo.it - Ecco chi era la donna capitano alla guida dell'elicottero della tragedia

clochemilitare che mercoledì scorso si è schiantato nei cieli di Washington contro il volo 5342'American Airlines in atterraggio all'aeroporto Ronald Reagan c'era ilRebecca Lobach. Pilota'esercito americano con 450 ore di volo all'attivo, si era arruolata nel 2018 nella Guardia nazionale. Per poi approdare al 12° Battaglione'Aviazionea Virginia di stanza a Fort Belvoir. "Nella cabina di pilotaggio degli UH-60 Black Hawk si sentiva a proprio agio. Conosceva ogni cosa di quel moo di velivolo", raccontano gli amici che con lei avevano studiato biologia all'universitàa Carolina del Nord. Ma la sera del 29 gennaio, quando è decollata per un volo di addestramento insieme al sergente maggiore Ryan Austin O'Hara, 28 anni, e al sottufficiale capo Andrew Loyd Eaves, 39 anni, qualcosa è andato storto.