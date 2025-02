Metropolitanmagazine.it - Ecco alcuni beni nel mirino dei dazi Stati Uniti, Messico e Canada

Per decenni, le aziende automobilistiche hanno costruito catene di fornitura che attraversano i confini di. Più di una su cinque delle auto e dei camion leggeri venduti neglisonocostruiti in, secondo S&P Global Mobility. Nel 2023, glihanno importato 69 miliardi di dollari di auto e camion leggeri dal, più di qualsiasi altro paese, e 37 miliardi di dollari dal, sempre di auto e camion. Altri 78 miliardi di dollari in ricambi auto provenivano dale 20 miliardi di dollari dal. I motori dei pick-up Ford serie F e dell’iconica coupé sportiva Mustang, ad esempio, provengono dal.“Ci sono motori, sedili per auto e altre cose che attraversano il confine più volte prima di entrare in un veicolo finito”, ha detto Lincicome di Cato.