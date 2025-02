.com - Eccellenza / Maceratese e K Sport Montecchio Gallo prendono il largo

Alle loro spalle frena bruscamente il Chiesanuova sconfitto per 5-1 in casa per mano del Tolentino. Un punto importante quello del Fabriano Cerreto che rimonta due gol ad OsimoVALLESINA, 2 febbraio 2025 – Le due battistrada,e K, distanziate di un punto, vincono entrambe in casa ed allungano approfittando del passo falso del Chesanuova battuto davanti al proprio pubblico dal Tolentino.Ottimo punto del Fabriano Cerreto al Diana di Osimo. La squadra di Gastone Mariotti, sotto di due reti, è riuscita a pareggiare con Palmieri e Musso. MONTURANO – URBINO 0-1MONTURANO – Monti, De Carolis (Iulitti), Fabi, Ruggeri (Cheddira), Adami, Wahi, Russo (Cuccu’), Ercoli, Altobello, Palestini (Muzi), Morelli (Baiocco). All. Cuccu’URBINO – Alessandroni, Osmani (Pierpaoli), Boccioletti, Zancocchia, Bellucci, Cusimano, Arcangeli (Santi), Sergiacomo (Serges), Palazzi (Montesi), Morelli.