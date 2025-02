.com - Eccellenza / Maceratese, buon odore di casa: con il Matelica finisce 1-0

I biancorossi si aggiudicano un altro derby con un gol nel primo tempo.sempre aggrappato al match nonostante l’inferiorità numerica maturata dopo nove minutiVALLESINA, 2 febbraio 2025 – Labatte ile continua a far l’occhiolino alla vetta.Il derby della 20^ giornata all’Helvia Recina se lo aggiudica la capolista grazie al terzo centro in campionato del suo totem di difesa argentino Pablo Lucero. Un risultato rivelatosi ancor più importante in virtù del successo roboante del Tolentino indel Chiesanuova e della vittoria sofferta del K Sport.Biancorossi che restano, così, a +1 dalla truppa di Magi.PRIMO TEMPOPronti, via e Vrioni crea la parabola perfetta da calcio di punizione sulla destra: Lucero schiaccia sotto porta ma il pallone sfila di una spanna.