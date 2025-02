Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Tropical torna a vincere. Con il Reno ci pensa Barbatosta

ilCoriano. D’anticipo, e grazie a un gol realizzato danella ripresa, la squadra di mister Scardovi non lascia scampo allontano da casa e si porta a quota 47 in classifica in attesa che le inseguitrici oggi scendano in campo. Il gol partita, dicevamo, è arrivato al 26’ della seconda frazione. Sugli sviluppi di un angolo spizzata di Rossi perche, entrato da un minuto, porta in vantaggio il. E ora la squadra di Coriano attende di conoscere il risultato del big match tra Mezzolara e Sampierana, mentre il Castenaso sarà impegnato sul campo del Cava Ronco di Forlì. Polisportiva: Miserocchi, Bolognesi (25? pt Rambelli), Diallo, Ravaglia (40? st Sciaccaluga), Cappello, Succi, Cepa (30? st Frisari), Merciari, Fogli, Torino (1? st Filippi), Biondelli (3? st Casadei).