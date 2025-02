Lanazione.it - È morta Milena Bernabò, l’ultima medaglia d’oro di Sant’Anna di Stazzema

(Lucca), 2 febbraio 2025 – Se ne va un pezzo di storia. Èall’età di 96 anni nella sua casa di Pietrasanta, in località Baccatoio,. Era l'ultima donnain vita didi. Lo rende noto il museo storico della Resistenzadifu insignita dellaal merito civile perché portò in salvo «con istintivo e generoso slancio, altri tre bambini destinati a morte sicura». Mario di 5 anni, Mauro e Lina di 10 anni. Era la mattina del 12 agosto 1944, in località Vaccareccia, la più nota, perché lì avvenne l’episodio più cruento della strage nazifascista, dopo quello sulla piazza della chiesa dove i tedeschi uccisero circa 130 fra donne, bambini e anziani. Le altre due insignite dellaal merito civile didierano Cesira Pardini, scomparsa nell’aprile del 2022, e Genny Bibolotti Marsili che morì il giorno stesso della strage.