È fatta la Juve svuota l’attacco | cessione in prestito

In attesa di quella di Lloyd Kelly, lantus ha ufficializzato la chiusura di un altro affare inLa netta vittoria per 4-1 contro l’Empoli ha riportato il sereno allantus dopo l’ultima settimana contraddistinta dalla doppia sconfitta contro Napoli e Benfica.È, lain– Tvplay.it (Foto Ansa)Successo dei bianconeri che è maturato nel secondo tempo con la doppietta di Kolo Muani (già tre reti in due partite) e il ritorno al gol di Vlahovic e Conceicao. In attesa del match tra Cagliari e Lazio, lantus sale provvisoriamente al quarto posto e ora avrà una settimana libera da impegni per preparare la prossima sfida di campionato contro il Como, in trasferta, venerdì prossimo.Vedremo se al Sinigaglia ci sarà l’esordio del nuovo acquisto Lloyd Kelly, il difensore del Newcastle che lantus ha acquistato dai Magpies incon obbligo di riscatto dopoché la trattativa per Danso è definitivamente saltata con il passaggio del centrale austriaco al Lens.