Ilnapolista.it - E alla fine fu Saint-Maximin nome a sorpresa tra Garnacho, Adeyemi e Chiesa (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

futra)Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Il giocatore ha salutato ieri pomeriggio i suoi ormai ex colleghi e il suo ormai ex allenatore José Mourinho, dopo una sessione di lavoro, e dunque oggi non farà parte dei convocati per la partita di Süper Lig contro il Rizespor. Ha cominciato a preparare il trasloco mentre l’Al-Ahli, il club che detiene la proprietà del suo cartellino, e il Napoli s’impegnavano a confezionare l’accordo per il prestito oneroso fino a giugno – un’operazione complessiva da 4 milioni di euro – e Al-Ahli e Fenerbahçe risolvevano il prestito firmato a luglio 2024.viene definitoUn po’ a: prima di lui il club ha provato a prendere, Ndoye, Lang, ha carezzato la suggestionee a un certo punto nell’elenco successivo alle primissime scelte ha pensato anche a Boga – reduce da un infortunio muscolare e fuori dal 15 dicembre – e ad Amuzu.