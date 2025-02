Napolipiu.com - Dybala-Lukaku, dall’abbraccio alla sfida: “Fratello, questa volta sono contro di te”

: “di te”">L’argentino, fresco di rinnovo con la Roma,l’amico, 9 goal con il Napoli di cui 5le big. Dal loro abbraccio al Maradonadi stasera.C’è un’immagine che racconta tutto: Pauloe Romeluche si abbracciano al Maradona lo scorso 24 novembre. Da compagni di squadra ad avversari, ma con un feeling che va oltre le maglie. Stasera all’Olimpico si ritrovano da rivali, entrambi rinati dopo un inizio di stagione complicato.La Roma si aggrappasua Joya, che dopo i rumors di mercato sull’Arabia ha spazzato via ogni dubbio rinnovando fino al 2026 (8 milioni di ingaggio e clausola da 12 milioni). L’arrivo di Claudio Ranieri ha rimesso l’argentino al centro del progetto, con il tecnico che ha subito messo in chiaro le cose: “Ho detto al presidente che io faccio come mi pare, non voglio sapere se ha clausole o no.