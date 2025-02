Puntomagazine.it - Duran Duran super ospiti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo

: nella terza serata tornano i “Wild Boys” sul palco dell’Ariston dopo 40anni. La kermesse canora sanremese si prepara ad accogliere la straordinaria band britannica, nominati “The Wild Boys”, nella terza serata, ovvero quella di giovedì 13 febbraio, per vivere un pezzo della loro storia musicale senza tempo.Dopo ben 40 anni dloro storica partecipazione come1985 dove si esibirono sulle note musicali della hit mondiale “The Wild Boys”, pubblicata l’anno precedente, Simon Le Bon e compagni sono pronti a regalare un altro momento indimenticabile per l’Italia con il pro celebre repertori musicale, da, Rio, Seven And The Ragged Tiger, Notorious a Big Thing.L’annuncio della loro partecipazione è arrivatote un collegamento del conduttore Carlo Conti, direttore artistico di questacon il Tg1 il quale ha asserrato: “Isono una straordinaria band di musica di ieri, di oggi e di domani, una band senza tempo.