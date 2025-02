Ilgiorno.it - Due nuovi autisti di auto a noleggio . I conducenti salgono a venticinque

Leggi su Ilgiorno.it

Duedicon conducente. Circoleranno presto sulle strade di Lecco, per accompagnare in giro turisti, manager, donne e uomini di affari, chiunque abbia bisogno di un passaggio. È stato approvato lo schema di bando pubblico per il rilascio di 2rizzazione per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, più noto appunto comecon conducente. Per servizio di trasporto pubblico non di linea si intende il trasporto collettivo o individuale di persone a richiesta, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Verrà così ripristinato il contingente assegnato a Lecco, pari a 25 unità, rispetto alla flotta attuale di 23 ncc. "Rimettiamo in circolo due nuove licenze ncc – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale - per rinforzare il servizio pubblico con particolare attenzione al trasporto non di linea.