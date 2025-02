Lanazione.it - Dubbi in mediana. Davanti c’è Simeri

Alle ormai note assenze di Accardi e Bertolo, si è aggiunta quella dell’ultima ora di Angelo Foresta, che non è stato convocato per la sfida col Lentigione dopo essersi fermato nell’allenamento di giovedì per un problema fisico. Chi ne prenderà il posto in? La sensazione è che Villa voglia riproporre Kharmoud sulla fascia sinistra e quindi impiegare una quota in mezzo al campo assieme a Maldonado e Greselin. Il ballottaggio tra Boccia e Grilli è serrato, mentre più difficile pensare di vedere Basanisi, a sua volta non al 100%, con l’impiego di Maloku sulla corsia mancina.o anche sulla fascia destra, dove Villa dovrà scegliere uno tra Diodato e Stickler. Nessun dilemma tattico invece in difesa, dove agiranno nuovamente Mazzei, Polvani e Donida, e in attacco, conche sostituirà lo squalificato Pinzauti al fianco di Sparacello.